高銀潘蘇通富滙豪庭相連銀主盤　獲內地客1.668億承接

高銀金融（0530）前主席潘蘇通旗下個多物業淪銀主盤，其中中西區富滙豪庭1座26樓A及B單位銀主盤，新近落實以1.668億元沽出，成交呎價44,623元。該豪宅單位在2025年4月份由銀主以招標形式放售，當時單位意向價約1.9億元，意向呎價約50,829元。



上述富滙豪庭1座26樓A及B單位，實用面積約3,738平方呎，單位面積寬敞，客廳設弧形落地玻璃窗設計，望維港景。單位在2025年12月22日以1.668億元沽出，新買家為姓王，英文名字為國語拼音，料為內地人。

單位2023年淪銀主盤

據知，單位最初由潘蘇通於2008年以1.2億元購入，期間多次抵押單位，當中包括2021年至2022年將單位先後3次押借，當中包括向財務公司借一筆2,000萬元貸款。

單位在2023年5月由銀主接管，並以2億元叫價放售，及後在2024年減價3,000萬元至1.7億元求售。

外望維港景。

高銀金融（0530）前主席潘蘇通是昔日香港十大富豪。（福布斯截圖）