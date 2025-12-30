西沙第2A期SIERRA SEA首批均價10968元、貴上期3%　一房最平343萬

新地（0016）位於西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA今日（30日）公佈首張價單提供148伙，今批折實平均呎價10,968元，較對上一期SIERRA SEA第1B期首張價單折實平均呎價10,638元，上升3.1%。



戶型方面，首批提供148伙，涵蓋一房至三房，當中一房佔5伙、兩房佔122伙，三房佔21伙，實用面積297至700平方呎。扣除最高15%折扣優惠，折實售價343.5萬至831.8萬元起，折實呎價10,018元至13,776元。當中，入場單位為第1座G2樓G室，屬一房間隔，實用面積297平方呎，折實售價343.5萬元，呎價11,566元。

項目兩房戶Coral Avenue第1座2樓A室，實用面積469平方呎，價單定價555.5萬元，折實售價472.17萬元，折實呎價10,068元；項目三房戶Coral Avenue第3座3樓A室，實用面積700平方呎，價單定價881.01萬元，折實售價748.85萬元，折實呎價10,698元。

SIERRA SEA第1B期首批160伙 折實均價10638元

若參考同系SIERRA SEA第1B期的首批開價，項目於5月推出首批提供160伙，入場價由約300萬起，折實平均呎價為10,638元。另SIERRA SEA第1A（2）期在2025年4月首批推出158伙，入場價由299.8萬，折實平均呎價為10,398元。

↓↓Coral Avenue第3座20樓J室↓↓

↓↓Coral Avenue第3座20樓A室↓↓

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。

↓↓Coral Avenue第3座20樓E室↓↓