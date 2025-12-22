新地西沙第2A期SIERRA SEA上樓書、涉727伙　最細275呎連花園戶

新地（0016）位於西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA今日（22日）上載樓書，涉及727伙，實用面積介乎279平方呎至835平方呎，細分為1、2、3及5座大樓，當中最細一伙275平方呎，屬連花園特色戶。項目關鍵日期為2026年9月30日。



涉及727伙 細分四座大樓

項目第2A期涉及727伙，實用面積介乎279平方呎至835平方呎。細分為第1、2、3及5座大樓，均為最多一梯9伙。標準戶型實用面積由約300至810平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中主打的一房及兩房單位佔整體逾七成，另設有連花園或天台的特色單位。

最細一伙275呎、外連193呎花園

最細面積單位為第1座地下1樓G室，實用面積275平方呎，屬一房間隔，外連193平方呎花園。另外，該單位亦是項目現推的三個期數中，面積最細的一伙。

至於，面積最大單位為第2座22樓A室、第3座25樓A室及第5座28樓A室，實用面積835平方呎，採三房間隔，同樣各連434平方呎平台及683平方呎天台。

最細面積單位為第1座地下1樓G室，實用面積275平方呎，屬一房間隔，外連193平方呎花園。（樓書截圖）

+ 1

一房及兩房採開放式廚房 三房均為梗廚套房

標準單位方面，一房及兩房均採開放式廚房設計，一房戶實用面積約300平方呎，兩房戶實用面積約410至470平方呎，亦提供兩房連儲物室戶，實用面積約510平方呎。

而三房單位均採套房梗廚設計，三房連儲物室戶實用面積約650平方呎，三房連工作間戶實用面積則約700至810平方呎。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。