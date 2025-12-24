西沙2A期SIERRA SEA示位曝光　一房戶採「一開二」開放式廚房

新地（0016）位於西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA，開放三伙無改動清水示範單位予傳媒參觀，戶型包括一房至三房，採淺木色為主調。其中，一房單位不設玄關，其開放式廚房採「一開二」設計。



開放式廚房採「一開二」設計

是次開放的清水無改動示範單位，以Coral Avenue第3座20樓J室為藍本搭建，實用面積299平方呎，採一房間隔。單位不設玄關，客飯廳呈長方形，開則方正，外連22平方呎露台。開放式廚房採「一開二」設計，廳房同向，而浴廁為黑廁。

↓↓Coral Avenue第3座20樓J室↓↓

走廊設收納櫃 主人套廁外接工作平台

另一伙清水示位以Coral Avenue第3座20樓A室為藍本搭建，實用面積700平方呎，採三房一套連工作間間隔以淺木色為主調。客飯廳間隔方正實用，外連32平方呎露台。廚房採梗廚設計，配以深藍色櫥櫃及淺色大理石紋牆面。而寢區以長走廊連接，並設兩組鑲嵌式收納櫃。三間睡房與客廳同向，兩浴廁均為明廁，其中主人套廁外連16平方呎工作平台。

↓↓Coral Avenue第3座20樓A室↓↓

不設玄關 廚房家電齊備

最後一伙清水示位以Coral Avenue第3座20樓E室為藍本搭建，實用面積422平方呎，採兩房間隔。客飯廳外連27平方呎露台。廚房採開放式設計，並有基本家電。浴廁同為黑廁。

↓↓Coral Avenue第3座20樓E室↓↓