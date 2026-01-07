機會長存源於變　心燈不滅始於恒｜汪敦敬

常聽到很多年輕人說：「我們新一代已經錯過了買樓投資的合適時機！」態度非常消極！而且還充滿不甘心！筆者覺得這是十分錯的觀念！機會源於變，世道變化得越快，當然淘汰也越大！但機會其實也越多！我覺得地產有沒有昔日的光輝並不重要，重要是時代自會給予在這時空下的豐厚機會予新一代！



2025年，尤其是上半年香港悲情氾濫的時候，人們都說「香港已死」，但筆者當時始終看好香港這金融中心，不少人還取笑我是最後一個好友，很多朋友也感到奇怪，為何我要做這不討好的角色呢！？如果我跟其他人一樣轉軚，唱淡樓市，相信就會討好很多人！

事實上證明，2025年在投資上仍然是一個豐收之年！如果你在2025年1月低位買港股，到了年底恒生指數升了近7000點或36%的升幅！如果在2025年買黃金，全年升了64%！如果買白銀，全年升了148%！（單是2025年12月已經單月上升27%）其實，這些成績反而令我們這一輩羨慕不已！

上天不但沒有放棄任何年輕人，亦沒有放棄地產市場！樓價低迷，並沒有令地產的吸引力削弱了！反而樓價跌了，在未回復舊有價位之前，大家可以很容易明白到，有關的上升率是不錯的，私樓細單位的收租回報率是3.7%。

回顧2025年，中原指數最終報144.11點，按年升4.7%，比同年3月低位總共上升了6.84%！而祥益指數全年微升0.3%，但比同年2月的低位上升了15.8%！世界雖然艱難，但仍然充滿機會！希望年輕人以後用樂觀的情懐去面對逆境！也希望大家記得，在香港最悲慘的時候，筆者仍然堅持著我的信念，守著我的崗位。

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。