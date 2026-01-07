世邦魏理仕：甲級寫字樓空置率料改善　惟整體租金或再跌3%

世邦魏理仕發佈《2026年香港商業房地產市場展望》報告，預計2026年甲廈市場租賃動能將進一步改善，受惠於金融市場活力，以及部分內地企業的選擇性收購及租賃。然而，該行預期空置率較2025年改善，2026年租金全年或再跌約3%，為租戶提供更大議價空間。



甲級寫字樓市場，2025年第四季錄得110萬平方呎總租賃成交量，按季下跌17%，主要因上一季基數較高。全年總租賃成交量達430萬平方呎，按年下降2.0%。

中環空置率則連續第四季下降

2025年第四季錄得150萬平方呎的季度淨吸納量，創下自2008年第二季以來最高水平。本季所有主要分區均錄得正面淨吸納量。全年全港淨吸納量達210萬平方呎，為2018年以來最高年度總量。中環本季錄得234,800平方呎淨吸納量，創2015年第二季以來新高，全年達496,400平方呎，為2007年以來最佳表現。尖沙咀本季淨吸納量達626,100平方呎，創2008年第二季以來新高，全年更達844,700平方呎，刷新歷史紀錄。

儘管淨吸納量表現強勁，2025年新增供應達290萬平方呎，令全港空置率上升0.4個百分點至17.3%，空置面積總量達1,590萬平方呎。中環空置率則連續第四季下降，降至11.1%。

租賃活動去年中開始穩定

世邦魏理仕香港顧問服務首席營運官馮慧詩表示，過去數年，香港辦公室市場面對大量新增供應壓力，甲級寫字樓落成推高空置率至17.3%，2025年租金亦下跌2.9%。市場展現韌性，租賃活動於去年年中開始穩定，尤其受非銀行金融機構及全球投資公司強勁需求帶動，中環更錄得自2015年以來最強季度吸納量。

展望未來，多元化租戶需求及成本控制下的搬遷策略正重塑市場格局。該行預計空置率改善，惟租金全年或再跌約3%。