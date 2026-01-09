元朗朗天峰首宗二手　一房不足一年升值逾2成　扣使費仍賺逾25萬

樓市氣氛向好，部分業主成功短炒獲利，元朗朗天峰首宗二手成交。該屋苑一伙一房戶以360萬元易手，原業主持貨不足一年帳面升值約逾60萬元或兩成。如扣使費仍獲利約逾25萬元離場。



利嘉閣地產高級分區董事黃永全表示，是次成交為元朗朗天峰2座低層J室，實用面積284平方呎，屬一房間隔，可望園景，單位最初以365萬元叫價放盤，終減價5萬元後，以360萬元沽出，呎價約12,676元。

不足一年升值逾兩成

據悉，原業主於去年2月以298.35萬元買入單位，持貨至今不足一年，是次轉手帳面獲利61.65萬元，單位期內升值21%。即使扣除稅務等使費約36.1萬元，料實賺約25.6萬元離場。黃永全續指，朗天峰現有約20個二手放盤，當中一房入場叫價約380萬元。