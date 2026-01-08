小業主聯合出售跑馬地七十年舊樓9成業權　獨欠一名失蹤業主

樓市回暖，舊樓市場成發展商目標。仲量聯行表示，獲委託代理公開招標出售跑馬地冬青道3至7A號的12分之11的業權份數，佔不可分割業權份數約91.7%。物業位處傳統豪宅地段，為區內近年罕有放售的住宅地皮，加上出售業權已達強制拍賣門檻，具長線投資及重建價值。市場人士估計物業總市值約3.38億元；項目截標日期為2026年3月17日。



多名小業主聯合出售、市值3.38億

據了解，上述物業屬樓齡逾70年的舊樓，現由多名小業主聯合出售。欠缺的1份業權份數，主要由於小業主已經失蹤多時，因此未能參與是次聯合出售事宜。至於新買家買入該項目後，日後預計需要進行強拍程序。

尚餘1份業權涉業主失蹤

上述項目地盤面積約15,900平方呎，現由兩幢低層住宅大廈組成。物業將以現狀，部分交吉及部分連租約出售。由於是次出售的業權份數逾90%，已達強拍門檻，買家購入後可根據《土地（為重新發展而強制售賣）條例》（第545章）申請強制收購，以統一餘下業權並進行重建。

可重建6層高低密度豪宅、樓面約3.34萬呎

根據黃泥涌分區計劃大綱核准圖編號，該地皮劃為住宅（丙類）2用途，最高地積比率約2.1倍，可建總樓面面積可達約33,390平方呎。買家可將現址重建為6層高低密度豪宅，地下設置停車場。

仲量聯行香港資本市場部資深董事翁加田表示，香港超級豪宅市場於2025年迎來轉折點，隨著樓市全面撤辣及減息周期啟動，資金正重新回流住宅市場，尤其集中追捧優質與稀缺物業，市場並屢錄大額成交；預期是次招標將吸引本地及海外發展商競投。