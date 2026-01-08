嘉里今年推三新盤、共3583伙　揚海全新四房現樓示位曝光｜多圖

踏入2026年，各大發展商紛紛披露新一年的推盤部署。嘉里建設（0683）表示，今年將推3個住宅項目，包括港島南岸第4B期海盈山、將軍澳日出康城第13期及土瓜灣鴻福街/銀漢街項目，合共約3,583伙。另外，港島南岸第2期揚海新近開放一伙全新四房現樓示範單位。



嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，集團今年將部署推售至少三個項目，包括港島南岸第4B期海盈山，合共約368伙，最快於上半年以現樓形式推出；將軍澳日出康城13期涉及約2550伙，以及土瓜灣鴻福街/銀漢街項目涉665伙。談及後市，盧永俊預期未來將持續減息，認為現時是投資物業的最好時機，料今年樓市將升約5%。

揚海累售逾97%、套現145億 餘貨將招標發售

集團旗下港島南岸第2期揚海，亦向傳媒開放全新現樓示範單位。盧永俊指，揚海累售逾584伙，佔全盤約97%，套現逾145億元，現餘少量三房、四房及部分特色單位待售，料大部分以招標形式發售。

右一，嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊。（發展商提供）

四房示位即日開放參觀

揚海新開放的現樓示範單位位於第1B座31樓A室，實用面積1,420平方呎，採四房雙套連工作間間隔，前臨深灣遊艇會享開揚海景，外連約53平方呎露台。單位將以招標形式推出，即日起至本月23日期間開放予準買家參觀。

↓↓揚海第1B座31樓A室↓↓