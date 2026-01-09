居屋客買私樓收租！「無樓睇」擲720萬買東環三房　料租金回報4厘

樓市過去數年大插水，惟住宅租金屢創新高，有不少投資者買樓收租。當中有居屋客因睇好東涌東環周邊將有鐵路站落成，決定擲720萬買三房投資，以市值租金計，料回報至少有3.8厘。至於上手業主持貨11年帳面獲利23.3萬元離場。



美聯物業分行高級營業經理范德輝表示，是次成交為東涌東環6A座低層2室，實用面積約為642平方呎，為三房間隔，向東北，望海景。據悉，單位早前以738萬元叫價放盤，由於租客仍在居住，故是次「無樓睇」，最終雙方議價18萬元後，終以720萬沽出，呎價約11,215元。

租金回報最多有4厘

至於，新買家為居屋客，因鐘情屋苑周邊將有鐵路站落成，看好該區發展決定入市作收租用。范德輝指，東涌東環三房目前月租約為2.3萬元至2.4萬元，即租金回報3.8厘至4厘。

東涌東環。

高估價8.4%

另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為664萬元，而中銀估價則為668萬元。即最新成交價較估價高7.8至8.4%。

據知，原業主2015年以696.7萬元購入單位，持貨至今11年，是次轉手帳面獲利23.3萬元，單位期內升值3.34%。