利奧坊．凱岸開放式360萬沽 業主「企硬」叫價逾一年 終蝕3成走
撰文：李煥好
樓市氣氛仍回暖，但仍有不少早年高價買入業主要損手離場。大角咀利奧坊．凱岸新近錄得一宗蝕讓成交，一伙開放式戶於2024年底叫價360萬元放盤，多年來未有調整叫價，最新以360萬元成交，呎價18,182元。原業主持貨不足八年，帳蝕153.9萬元離場，單位期內貶值約三成。
中原地產高級分行經理曾文慧表示，上述成交單位為利奧坊．凱岸2座低層D室，實用面積198平方呎，採開放式間隔，單位座向南方，望樓景。據悉，該單位2024年底叫價360萬元放盤，多年來未有調整叫價，直至最近終獲買家以360萬元承接，呎價18,182元。
高估價最多約3.5%
參考網上銀行估價，中銀及恒生的網上估價同屬348萬元，即該單位的最新成交價較估價高約3.5%。
持貨不足八年 樓價貶值近三成
翻查資料，原業主於2018年6月以513.9萬元入市，持貨不足八年，是次沽出單位帳面需蝕讓153.9萬元離場，單位期內貶值約三成。
