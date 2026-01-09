今年「第一滴血」！鰂魚涌半新盤開放式466.8萬沽　2年轉手輸10萬

2026年剛開始，市場上有港島半新盤錄今年「第一滴血」蝕讓沽出。鰂魚涌半新盤THE HOLBORN有一伙開放式單位最新以466.8萬元沽出，呎價不足兩萬元。原業主約兩年前以477萬元買入單位，是次轉手帳面蝕讓約10萬元。



THE HOLBORN開放式466.8萬沽

美聯物業分行高級營業經理陳昌裕表示，是次成交為鰂魚涌半新盤THE HOLBORN B座中層7室，實用面積約237平方呎，屬開放式間隔。

單位最初以550萬元叫價放盤，終累減83.2萬元後，終以以466.8萬元沽出，呎價約為19,696元。至於新買家外區客，因見由於屋苑樓齡淺、配套完善，而且交通方便且樓價合理，決定入市。

持貨近兩年 轉手輸10萬

至於，原業主於2024年3月以約477萬元購入上述物業自用，持貨至今近兩年，是次轉手帳面蝕讓約10.2萬元，單位期內貶值2.13%。陳昌裕補充，THE HOLBORN目前有約30盤放售，入場價540萬元。