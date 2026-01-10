專家各抒己見　利率關鍵因素　為何穩步微升有利樓市長遠發展？

筆者日前受邀出席匯豐私人銀行舉辦的2026年投資展望研討會，主題是「以韌性應對環球新變局」。主持人提出今年是重新佈局投資策略以增強投資組合韌性的一年，同時要認真應對科技顛覆和全球經濟秩序重塑帶來的挑戰和機遇。比較獨特和有趣的是，大會主要是以問答形式來訪問不同嘉賓，幾位嘉賓均是金融專家和股市分析師，在多個投資領域作了深入的探討，各自發表不同的觀點，回答問題直接又精闢，讓人印象深刻。比如：全球經濟週期是否已進入後期？聯儲局的減息週期會否即將結束？我們是否處於人工智能投資泡沫之中？如何在債券和股票市場中尋找新的穩健收益來源？等等⋯。内容豐富多彩，雖然嘉賓各持己見，但是回答問題各有理據，言之有物，讓觀眾獲益良多。



筆者最關心的是利率問題，因為這是直接影響樓市的關鍵因素。當被問到“聯儲局的減息週期會否即將結束？”品浩投資管理基金高級副總裁兼產品策略師黃晶晶、駿利亨德森投資大中華區股票部主管兼股票投資組合經理繆子美、資本集團合夥人及股票投資分析師陳力健三位專家均認為減息週期不會結束，美聯儲今年至少還會再減兩次利率，甚至有專家形容美國有機會重啓量化寬鬆（QE）政策，再次大印鈔票來刺激經濟。不過，銀行界近期卻發出不一樣看法，從問題的字眼中明顯可以看出，主辦單位匯豐銀行預期聯儲局減息週期即將結束，並指出美國通脹並未低至足以支持進一步減息，失業率也未高至需要進一步減息的水平，認為聯儲局會結束減息並開始購買國債，明言這是屬於利好因素，與早些時候渣打銀行預測利息不再下跌一樣，銀行業也是為自身利益在發表評論。

利率逐步下降 樓市大山移走

香港是卓越的國際金融中心，股市債券外匯黃金等市場處於世界領先地位，筆者雖是地產界人士，也需要努力學習金融產業方面的投資之道。回說專家們對聯儲局是否減息意見不一，那麼該相信誰呢？筆者認為美國重啟QE行動未必成事，但減息行為應該還會繼續，尤其是美國總統特朗普不斷強烈呼籲減息，而美聯儲局主席鮑威爾今年5月份勢將下台，說不定届時利率將會更急速下調，香港也有條件跟隨下調，當高息這座樓市大山能夠移走，到時不排除樓價會急升。樓市利好因素開始浮現，打破以往死氣沉沉局面，去年下半年樓市量價齊升，尤其是新樓成交量打破歷史紀錄，乘著去年亮麗的成績表現，預期今年樓價上升的專家越來越多，包括：會德豐地產（預計升5-10%）、摩根士丹利（預計升10%）、花旗銀行（預計升3%）、中原地產（預計升15%）、仲量聯行、戴德梁行（預計升5%）。

其實，樓價急升並非一件好事，猶記得1997年樓價首二季急升3至4成，年底發生亞洲金融風暴，樓價指數從167.2點，一年內急跌43%至95.6點。直至2003年「沙士」時期，當時負資產個案超過10萬宗，破產、失業、跳樓甚至燒炭到處都是，證明樓價大跌搞到民不聊生。因此，樓價大跌固然不好，大升也不利整體樓市發展，也影響營商環境和經濟民生，樓價大升同時也會引起民怨，迫使政府推出打壓措施，樓價大升之後也可能出現大跌，更加打擊中小企業和基層民生經濟。一個安定繁榮的城市，讓普羅大眾能夠安居樂業非常重要，香港金融市場已經成功打造，創科產業正在努力推動，教育樞紐和人才之都的雛形也已出現，因此，樓市的穩定和健康發展對經濟顯得相當重要。儘管專家們皆對今年樓市看好，樓價也不要大幅攀升，應該根據市場實際情況，樓價穩步微升更符合社會期待，更有利樓市長遠的健康發展。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

