嘉居·天后30伙帳面減價、同步削優惠　個別單位反加價逾1成

嘉華國際（0173）旗下天后英皇道33號新盤嘉居·天后，今日（13日）更新上載第1A號價單，當中全數有30伙帳面減價，同時縮減折扣優惠，最新折實平均呎價約26,024元，較4個月前樓盤開價時的24,311元，高出約7%，更新價單後有個別單位加價12.7％。



折實平均呎價升至2.6萬

據第1A號價單資料顯示，該30伙單位價單定價有下調，由原先的1,135萬至1,919.45萬元，更新後的價單定價減至1,061.3萬至1,599.5萬元，價單呎價28,474元至37,961元。

更新後折扣優惠由最高30%大削至18%

另外，發展商又在第1A號價單亦縮減優惠，由原先最高20%折扣優惠，減至更新後的12%。同時在刪除價單1號的「建築期付款計劃」、將「120天付款計劃」提供的10%優惠減至6%，另增加3%的「360天付款計劃」。

換言之，該批單位最新價單後，最高折扣優惠由30%大減至最多18%，在扣除18%折扣後，折實售價由870.27萬至1,311.59萬元，折實呎價23,347元至31,128元。

嘉華國際（0173）旗下天后英皇道33號新盤嘉居·天后。

個別單位加價逾一成

以當時價單1號入場單位3樓C室為例，單位實用面積361平方呎，屬兩房間隔，價單定價由1,135萬減至1,092.1萬元，但由於發展商同時減折扣優惠，在扣除最多18%優惠後，最新折實售價895.52萬元，較更新前的折實價794.5萬元，大幅加價約101萬元或12.7%。

加推價單2號30伙 入場費917.6萬

另外，發展商同日公布價單2號，當中涉及30伙，折實平均呎價約26,228元，折實售價由917.6萬至1,301.2萬元，折實呎價約23,895至30,521元。

當中入場單位為7樓C室，實用面積361平方呎，屬兩房間隔，在扣除18%折扣後，折實售917.6萬元。