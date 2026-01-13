西沙第2A期SIERRA SEA周六次輪賣243伙　價單賣229伙、入場350萬

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA落實本周六（17日）展開次輪銷售243伙，當中229伙以價單形式發售，入場費350.05萬元，另有14伙特色單位以招標形式推售，實用面積由278平方呎至835平方呎。次輪銷售於本周四截票，翌日進行抽籤。



次輪價單賣229伙 入場費350.05萬

以價單形式發售的229伙，戶型涵蓋27伙一房、158伙兩房，以及44伙三房，實用面積由297至700平方呎，市值逾15億元。單位折實售價350.05萬至909.45萬元，折實呎價由10,383元至14,200元。

入場單位為Coral Avenue 第3座2樓J單位，實用面積由299平方呎，屬一房間隔，折實售價為350.05萬元，折實呎價11,707元。而最低呎價單位為Coral Avenue 第3座2樓B單位，實用面積457平方呎，屬兩房間隔，折實售價474.52萬元，折實呎價10,383元。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理胡致遠。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。