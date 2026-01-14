高力：寫字樓跌勢近尾聲　惟空置率高達17%、租金料再插3%

高力今（14日）發布《2026年香港物業市場展望》報告，顯示香港商用物業市場的溫和復甦跡象更為清晰，寫字樓租金跌勢近尾聲，惟空置率仍高達17.5%，整體租金預計再下調約3%。儘管挑戰仍在，甲級寫字樓及零售、工業等板塊正陸續浮現機遇，高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，香港商用物業市場在2025年下半年出現穩定跡象，租賃與投資情緒逐步改善。



展望2026年，為投資者及租戶提供重新部署的良機。寫字樓資產仍具吸引力，而住宿及教育相關物業擁有穩健市場基礎，並提供穩定回報，吸引力持續增強。



左起：高力香港企業客戶服務主管顏慧萍，高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵，高力香港資本市場及投資服務主管翟聰。（高力提供）

去年寫字樓市場回暖 淨吸納量創新高

寫字樓市場方面，2025年下半年市場情緒明顯回暖，第三及第四季淨吸納量分別為正42.8萬及正123萬平方呎，全年錄得正173萬平方呎，為2018年以來最高，當中中環／金鐘及九龍西表現突出。惟受逾300萬平方呎新供應影響，整體空置率仍由16.8%升至17.5%。租金跌勢下半年收窄，甲級寫字樓全年跌5.8%，中環／金鐘跌幅收窄至下半年僅0.8%，顯示核心區逐步企穩。

惟受逾300萬平方呎新供應影響，寫字樓整體空置率仍由16.8%升至17.5%。（資料圖片）

寫字樓租金跌勢近尾聲 核心區料率先企穩

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，寫字樓租金下行週期已接近尾聲。雖然復甦步伐將不均衡，但核心商業區的優質資產具備溫和回升的條件，企業正積極把握具吸引力的租金水平。然而，市場仍需時間消化龐大的新增供應，因此，競爭短期內仍會保持激烈。

高力預計， 2026年金融服務及教育行業預計將成為寫字樓需求的主要推動力。然而，全港空置率仍高達 17.5%，在龐大存量與激烈競爭下，整體租金預計再下調約3%。其中，核心商業區優質物業有望率先企穩，而非核心區域則持續面臨壓力。

高力預計， 2026 年金融服務及教育行業預計將成為寫字樓需求的主要推動力。（蔡偉南攝）

零售市場穩步復甦 核心街舖租金錄正增長

零售商舖方面，2025年零售市場恢復穩定，受惠於旅遊業回暖及品牌擴張，本地及國際品牌帶動租賃活躍，內地營運商亦積極擴展。第四季銀行及金融業租戶需求維持強勁。核心街舖租金按年升2.9%，四大核心區空置率按季跌1.9個百分點。

2025年核心街舖租金按年升2.9%，四大核心區空置率按季跌1.9個百分點。（盧翊銘攝）

旅遊復甦撐零售 金融品牌搶駐核心區

高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，旅遊業復甦將持續支撐零售需求。租賃活動預料集中於中環、銅鑼灣及尖沙咀等核心地段，金融及財富管理品牌將積極進駐核心地段，以提升品牌能見度並吸引高質素客群。

展望2026年，零售市場將續受惠於大型活動及便利跨境旅遊政策，租賃需求由財富管理、金融服務品牌及非本地零售商帶動，預計一線街舖租金將升3%至5%。市場將迎來約195萬平方呎新供應，包括西九龍站及啟德多個大型綜合項目。