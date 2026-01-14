今年第一滴血！沙田第一城兩房435萬沽 上手接火棒6年、輸123萬
撰文：黃祐樺
二手市場回暖，惟續以蝕讓為主。藍籌屋苑沙田第一城錄今年首宗蝕讓成交，有高位接火棒業主新近以435萬元沽出兩房單位，今轉手帳面蝕讓123萬元或貶值逾兩成。
世紀21分行高級分行經理袁麗詩表示，是次成交為沙田第一城36座中層D室，實用面積307平方呎，屬兩房間隔，座向東南園景，單位最初以450萬元叫價放盤，單位微減15萬元或3.3%，終以435萬元沽出，呎價14,169元。
低估價逾四成
另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為454萬元，而中銀估價則為457萬元。即最新成交價較估價低最多4.2至4.8%。
據知，原業主於2020年5月以558萬元高位買入，持貨至今約6年，是次轉手帳面蝕讓123萬元，單位期內貶值22%。
