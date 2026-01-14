今年第一滴血！沙田第一城兩房435萬沽　上手接火棒6年、輸123萬

二手市場回暖，惟續以蝕讓為主。藍籌屋苑沙田第一城錄今年首宗蝕讓成交，有高位接火棒業主新近以435萬元沽出兩房單位，今轉手帳面蝕讓123萬元或貶值逾兩成。



世紀21分行高級分行經理袁麗詩表示，是次成交為沙田第一城36座中層D室，實用面積307平方呎，屬兩房間隔，座向東南園景，單位最初以450萬元叫價放盤，單位微減15萬元或3.3%，終以435萬元沽出，呎價14,169元。

藍籌屋苑沙田第一城。（代理提供）

低估價逾四成

另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為454萬元，而中銀估價則為457萬元。即最新成交價較估價低最多4.2至4.8%。

據知，原業主於2020年5月以558萬元高位買入，持貨至今約6年，是次轉手帳面蝕讓123萬元，單位期內貶值22%。