「師奶兵團」又出動 610萬短炒美孚新邨兩房 四個月帳賺過百萬
撰文：李煥好
出版：更新：
樓市漸吹暖風，市場再現短炒獲利個案。被稱為「師奶兵團」的資深投資者林太，最新以615萬元沽出美孚新邨一伙兩房單位，持貨約四個月，帳面獲利120萬元或24%。若扣減佣金及樓稅等使費，料林太實賺約97.8萬元離場。
上述成交單位為美孚新邨3期百老匯街82號高層D室，實用面積522平方呎，屬兩房間隔，區內代理透露，單位原以598萬元放盤，其後業主將牆身及部分地板翻新。經翻新後最終以615萬元易手，呎價11,782元。
林太四個月短炒 帳賺120萬
據悉，原業主為被稱為「師奶兵團」之一的資深投資者林太，去年9月透過公司名義全款購入上述單位，成交價495萬元。持貨約四個月後沽出，帳面獲利120萬元，樓價期內升值24%。若扣減佣金及樓稅等使費，料林太實賺約97.8萬元離場。
林太專注投資美孚新邨
資料顯示，自政府「撤辣」後，林太再度活躍於樓市，專注投資美孚新邨，為區內最大炒家之一。2024年至今，她先後斥資共3,492萬元購入6個單位，當中4個已短炒獲利離場。以其中一宗成交為例，美孚新邨6期恒柏街15號中高層B室，實用面積580平方呎，兩房間隔，她於去年5月以530萬元購入，僅持貨約3個月，便於8月以約600萬元沽出，帳面獲利70萬元，升幅約13%。
