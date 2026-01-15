孝順仔買海景樓送父母！青衣灝景灣三房1245萬沽 樓價20年間倍升
撰文：李煥好
出版：更新：
二手交投回升。市場錄得一位孝順仔斥1,245萬元，購入青衣灝景灣一伙三房海景單位贈予父母，呎價約16,003元。 原業主持貨20年，帳面獲利771.2萬元離場。
美聯物業高級營業經理范德輝表示，上述成交單位為灝景灣10座高層A室，實用面積約778平方呎，為三房套間隔，向東，外望海景。
孝順仔買千萬樓送父母 較估價高最多2.7%
據悉，單位早前以1,260萬元放售，而新買家為區內客，想為父母提供舒適的居住環境，而出動睇樓。該買家鐘情單位位處高層，且享海景，故議價至1,245萬成交，呎價約16,003元。參考網上銀行對該物業的估價，中銀網上估價為1,212萬元，而恒生估價為1,219萬元，即該成交價較估價貴最多約2.7%。
上手持貨近20年 升值771.2萬
資料顯示，原業主2006年以473.8萬元購入單位，持貨近20年，帳面獲利771.2萬元，單位期內升值逾一倍半。
方德証券在港首設實體店 承租上環德輔道中金龍中心1.4萬巨舖高力：寫字樓跌勢近尾聲 惟空置率高達17%、租金料再插3%北角101 Kings Road短炒 兩房業主「棄租轉賣」 扣使費賺逾52萬恒隆山頂御峯四房獲高管30萬承租、呎租128元 望維港、馬場全景今年第一滴血！沙田第一城兩房435萬沽 上手接火棒6年、輸123萬