孝順仔買海景樓送父母！青衣灝景灣三房1245萬沽　樓價20年間倍升

二手交投回升。市場錄得一位孝順仔斥1,245萬元，購入青衣灝景灣一伙三房海景單位贈予父母，呎價約16,003元。 原業主持貨20年，帳面獲利771.2萬元離場。



美聯物業高級營業經理范德輝表示，上述成交單位為灝景灣10座高層A室，實用面積約778平方呎，為三房套間隔，向東，外望海景。

孝順仔買千萬樓送父母 較估價高最多2.7%

據悉，單位早前以1,260萬元放售，而新買家為區內客，想為父母提供舒適的居住環境，而出動睇樓。該買家鐘情單位位處高層，且享海景，故議價至1,245萬成交，呎價約16,003元。參考網上銀行對該物業的估價，中銀網上估價為1,212萬元，而恒生估價為1,219萬元，即該成交價較估價貴最多約2.7%。

成交單位為灝景灣10座高層A室，實用面積約778平方呎，為三房套間隔。（林振華攝）

上手持貨近20年 升值771.2萬

資料顯示，原業主2006年以473.8萬元購入單位，持貨近20年，帳面獲利771.2萬元，單位期內升值逾一倍半。