西沙2A期SIERRA SEA周六次輪賣229伙　截收49257票、超購逾214倍

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA落實本周六（17日）展開次輪銷售243伙，當中229伙以價單形式發售，入場費350.05萬元，另招標14伙特色戶。發展商表示，次輪銷售截收49,257個購樓意向登記，當中包括881票為代理入票，以周六價單發售229伙計，超額認購逾214倍。



次輪價單賣229伙 入場費350.05萬

以價單形式發售的229伙，戶型涵蓋27伙一房、158伙兩房，以及44伙三房，實用面積由297至700平方呎，市值逾15億元。單位折實售價350.05萬至909.45萬元，折實呎價由10,383元至14,200元。

入場單位為Coral Avenue 第3座2樓J單位，實用面積由299平方呎，屬一房間隔，折實售價為350.05萬元，折實呎價11,707元。而最低呎價單位為Coral Avenue 第3座2樓B單位，實用面積457平方呎，屬兩房間隔，折實售價474.52萬元，折實呎價10,383元。