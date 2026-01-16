紅磡高山道新盤「悅麓」首批30伙　折實均價18999元　入場324.6萬

由3名「80後」專業人士集資組成的新晉發展商TKS Limited，在4年前完成收購的紅磡高山道26號全新住宅「悅麓」，今（16日）上載首張價單，涉及30伙，折實平均呎價18,999元，入場單位折實售價324.6萬元。



首批單位涉及30伙，實用面積203至304平方呎，涵蓋開放式至一房間隔。價單定價由360.6萬至682.7萬元，呎價由17,765至24,561元。扣除最高10%折扣，折實售價由324.55萬至614.43萬元，折實呎價由15,988至22,104元。

入場單位折實價324.6萬

入場單位為6樓A室，實用面積203平方呎，屬開放式間隔。價單定價360.6萬元，呎價17,765元。扣除最高10%折扣後，折實售價324.55萬元，折實呎價15,988元。

項目全盤提供83伙，開放式佔12伙、一房佔60伙，另設11伙連平台或連天台戶，項目標準樓層一梯5伙，共用兩部升降機。

住客會所200呎、公用花園涉1434呎

另外，據樓書資料顯示，項目住客會所總面積只有200平方呎，當中已包括供住客使用的任何康樂設施，至於供住客使用的公用花園或遊樂地方則有1,434平方呎。

紅磡高山道新盤「悅麓」住客會所僅200平方呎。

TKS由3名「80後」專業人士集資組成

據了解，TKS Limited為TKS投資集團，由3名「80後」專業人士集資組成。在2020年1月以1.75億港元，購入土瓜灣新柳街2C號的高山居。其後TKS Limited在2021年9月份透過強制拍賣，以底價1.36億元投得土瓜灣新柳街2A及2B號與高山道26號舊樓物業。