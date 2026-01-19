失落全新西沙盤！上車客563萬轉軚買東環　原業主5年輸過百萬

樓市氣氛轉旺，有上車客因無法買入最近熱銷的西沙全新盤，決定轉買同一發展商旗下較新的二手屋苑東涌東環，最終在睇樓後以563萬元買心頭好。上手業主持貨至今近5年，轉手帳面貶值過百萬元離場。



中原地產分行副分區營業經理曹嘉華表示，是次成交為東涌東環2B座高層12室成交，實用面積456平方呎，屬兩房間隔，可望內園景，單位最初以600萬元放盤，經議價後業主同意減價37萬元，最終以563萬元沽出，呎價12346元。

東涌東環。

錯失西沙新盤銷售 轉買發展商同系二手樓

至於，新買家為上車客，原本鍾情近期火熱的西沙大型新盤，可惜於首輪開售日未成功入市，眼見次輪銷售競爭更加激烈，因此決定轉購由同一發展商旗下較新二手物業，經睇樓後應滿意，即決定還價入市。

5年貶值過百萬

至於，原業主於2021年5月以670萬元購入單位，持貨至今近5年，是次轉手帳面蝕讓107萬元，單位期內貶值16%。