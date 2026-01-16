賭王何鴻燊「最索外孫女」入磚頭　2760萬購中半山蔚皇居三房戶

樓市漸趨回暖，再有老牌家族成員趁勢入市，其中被譽為賭王何鴻燊「最索外孫女」的何鍶珩，新近斥2,760萬元購入中半山梅道蔚皇居一伙三房戶，呎價約25,770元。原業主持貨近18年，帳面勁賺約960萬元或約53.3%。



資料顯示，上述成交單位為蔚皇居高層B室，實用面積1,071平方呎，屬三房一套間隔。單位於上月中以2,760萬元沽出，呎價約25,770元。據悉，買家公司名義「JET CENTURY LIMITED」作登記，董事包括何鍶珩（HO SI HANG BEATRICE），與有賭王「最索外孫女」之稱的何鍶珩中英文姓名相同，料為同一人。

上述成交單位為蔚皇居高層B室，實用面積1,071平方呎，屬三房一套間隔。（資料圖片）

平估價最多約12.7% 上手帳賺近千萬走

參考網上銀行對該物業的估價，恒生銀行估價為3,020萬元，而中銀估價為3,163萬元，即該單位的最新成交價較估價平最多約12.7%。另一方面，原業主於2008年以1,800萬元購入，持貨近18年，帳面獲利約960萬元離場，樓價期內升值約53.3%。

何鴻燊二房女兒何超鳳所生

何鍶珩（Beatrice）是何鴻燊二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的大女，之前一直居於美國紐約。坊間認為，何鍶珩眼大及五官深邃，甚具混血兒感覺。何鍶珩畢業於常春藤盟校之一、美國名校普林斯頓大學，畢業後她再修讀市場學碩士，並曾在銀行實習。何鍶珩曾與知名珠寶品牌合作推出聯乘珠寶系列，並舉行珠寶展。