賭王何鴻燊「最索外孫女」入磚頭 2760萬購中半山蔚皇居三房戶
撰文：李煥好
出版：更新：
樓市漸趨回暖，再有老牌家族成員趁勢入市，其中被譽為賭王何鴻燊「最索外孫女」的何鍶珩，新近斥2,760萬元購入中半山梅道蔚皇居一伙三房戶，呎價約25,770元。原業主持貨近18年，帳面勁賺約960萬元或約53.3%。
資料顯示，上述成交單位為蔚皇居高層B室，實用面積1,071平方呎，屬三房一套間隔。單位於上月中以2,760萬元沽出，呎價約25,770元。據悉，買家公司名義「JET CENTURY LIMITED」作登記，董事包括何鍶珩（HO SI HANG BEATRICE），與有賭王「最索外孫女」之稱的何鍶珩中英文姓名相同，料為同一人。
平估價最多約12.7% 上手帳賺近千萬走
參考網上銀行對該物業的估價，恒生銀行估價為3,020萬元，而中銀估價為3,163萬元，即該單位的最新成交價較估價平最多約12.7%。另一方面，原業主於2008年以1,800萬元購入，持貨近18年，帳面獲利約960萬元離場，樓價期內升值約53.3%。
何鴻燊二房女兒何超鳳所生
何鍶珩（Beatrice）是何鴻燊二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的大女，之前一直居於美國紐約。坊間認為，何鍶珩眼大及五官深邃，甚具混血兒感覺。何鍶珩畢業於常春藤盟校之一、美國名校普林斯頓大學，畢業後她再修讀市場學碩士，並曾在銀行實習。何鍶珩曾與知名珠寶品牌合作推出聯乘珠寶系列，並舉行珠寶展。
+3
「蟹貨之王」天巒洋房3050萬沽、蝕千萬 代理不惜做一事促成交易嘉里緹外1.9億沽四房連車位大宅、呎價4.1萬 買家採180日成交期盈大地產中環半山雅盈峰突上樓書 設99伙 面積最大2523呎佔全層萊坊：去庫存壓力猷在 惟今年樓價看升5%至8% 租金升最多5%破頂中原：山頂南區去年一二手豪宅174宗、涉資198.88億 同創4年新高