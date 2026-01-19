荔枝角昇悅居三房海景戶3.3萬租出　只因一點　笑享逾十厘回報！

租務市場持續暢旺，部分長持貨期單位更錄高回報。荔枝角昇悅居一伙三房海景單位，最新以每月3.3萬元租出，呎租約49.5元。據悉，原業主早於2004年斥約387萬元購入單位，現租出享逾十厘回報。



香港置業分行營業經理黎俊華表示，上述租出單位為昇悅居1座高層G室，實用面積約667平方呎，屬三房間隔，向正南享海景。據悉，業主以約3.4萬元放租，僅三日即獲同區客接洽，雙方經議價以約3.3萬元租出，呎租約49.5元。該新租客為家庭客，心儀單位裝修保養得宜，而且享海景，故睇樓一次後決定承租上述單位。

上手持貨22年 現享逾十厘回報

資料顯示，業主於2004年11月以約387萬元購入上述單位，持貨近22年租出，若以現時的租金水平計算，業主可享約10.2厘。