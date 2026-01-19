荔枝角昇悅居三房海景戶3.3萬租出 只因一點 笑享逾十厘回報！
撰文：李煥好
出版：更新：
租務市場持續暢旺，部分長持貨期單位更錄高回報。荔枝角昇悅居一伙三房海景單位，最新以每月3.3萬元租出，呎租約49.5元。據悉，原業主早於2004年斥約387萬元購入單位，現租出享逾十厘回報。
香港置業分行營業經理黎俊華表示，上述租出單位為昇悅居1座高層G室，實用面積約667平方呎，屬三房間隔，向正南享海景。據悉，業主以約3.4萬元放租，僅三日即獲同區客接洽，雙方經議價以約3.3萬元租出，呎租約49.5元。該新租客為家庭客，心儀單位裝修保養得宜，而且享海景，故睇樓一次後決定承租上述單位。
上手持貨22年 現享逾十厘回報
資料顯示，業主於2004年11月以約387萬元購入上述單位，持貨近22年租出，若以現時的租金水平計算，業主可享約10.2厘。
嘉里緹外1.9億沽四房連車位大宅、呎價4.1萬 買家採180日成交期恒地The Henderson九成出租率 中環Central Yards首期2027年開幕公布退休後不足一周入市 恒隆CEO盧韋柏2354萬買黃竹坑滶晨三房鷹君羅嘉瑞家族大手掃貨！ 9600萬買9伙錦上路柏瓏、最貴逾千萬地政總署：去年全年補地價金額84億 按年升六成