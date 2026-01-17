創千萬人口城市　更符合國際標準　為何港房價升幅落後亞洲城市？

香港越來越吸引全球投資者的目光，雖然本港只是一個750萬人口的城市，但在全球整體實力非常突出，比如經濟自由度長期蟬聯全球第一；金融中心排名全球第三、亞太第一；人才競爭力全球第四、亞洲第一；醫療水平全球排名第四；人均壽命連續8年排名第一；教育方面拥有5家世界百強大學；數碼創新競爭力全球第四等等。香港的優勢衆多，只是缺乏重要的一點，就是要創造一個千萬人口城市，才更符合國際大都市的標準。



香港更關鍵的優勢，是擁有自由兌換貨幣、資本自由進出、低稅率及簡單稅制，對銷售、資本增值、股息、遺產等多項稅目不徵稅，有利企業及投資者發展。此外，採用普通法制度、設有獨立司法機構，法治和司法獨立被視為香港繁榮穩定的基石，這一點也非常吸引海內外投資者。還有在「一國兩制」下，同時享有接通內地龐大市場及與國際接軌的制度優勢，成為國家與世界資本及資源互通的「超級聯繫人」。

亞洲樓股創新高 香港仍在追落後

香港房價開始向好，去年下半年樓價上升了4%，今年各方專家預測可以上升5-10%，筆者也認為很有可能。大家別以爲香港樓價升得太多，其實相對其他亞洲國家和地區，香港升幅比較落後。過去幾年，香港樓市走勢比新加坡、首爾、杜拜、河內、印度明顯偏弱，原因是受惠資金流入與政策利好，可是人家經濟比我們更好。據說越南去年經濟增長高達8%，印度經濟GDP已達全球第四，蘋果手機幾乎都在印度生產。而國際測量師行萊坊（Knight Frank）等的指標顯示，東京、首爾、新加坡等主要亞洲城市2024–2025 年期內豪宅及整體住宅價格錄得雙位數年化升幅，東京甚至一度以約 50% 以上的年化升幅領先全球。

今時今日，樓市股市還是不是「孖公仔」難以定論，但起碼可形容為相向而行，還可以互相帶動。本港樓市跑輸給亞洲城市，那麼股市又如何？從2023年到2025年，日經指數升75%、韓國股市升70%、台灣指數升85%，他們都創出歷史高點，而香港股市卻只升35%，很明顯，股市又跑輸給大市。這樣看起來，香港樓股皆有追落後的機會，正如前文所說，利率是壓在樓市身上的一座大山，美聯儲不減息或減得慢，都影響香港樓股前景。一旦利率下降，資金就會尋找出路，過去幾年有大量資金投資黃金、債券、虛擬貨幣等等，如今該到收成期了。於是今年樓股很大機會要追落後，尤其是樓市，交投量勢將再創新高，希望價格別大幅上漲。

落實商業樓宇貸款 正視立案法團歪風

世界局勢動盪不安，更顯得香港是安全穩定的樂土，我們這些真心希望香港好的人，期望港府施政能夠真正落到實處，實事求是面對現實，解決經濟問題。比如繼續支援中小企業，遵守金管局指引，對一些長期客戶在還款方面給予寬鬆態度，繼續讓他們「還息不還本」；新的一年有新的貸款指標，銀行對商業物業的貸款，要根據金管局的指示，真正給予批核承造按揭，這些新造的按揭，哪怕是商業物業也是很健康的，不明白銀行為何如此保守。香港的政策大方向，應該以金融、地產、創科三頭馬車並行發展，地產稳定不大上大落，保持流通暢順，仍可幫助政府「生金蛋」。

此外，香港的一些壟斷行業和法團組織，衆所週知出現不良歪風，當局務必認真正視，嚴肅處理。正如大廈業主立案法團長期出現的貪污及胡鬧作風，已經令香港的廉潔形象嚴重蒙羞；大廈電梯、冷氣系統的寡頭壟斷，以及保養維修工程等的費用濫收情況已到失控地步，這些現象引致香港衆多商廈，商場的管理費動不動每呎高達8至10元，比其他城市的真正租金還貴，長遠這樣發展下去，會嚴重拖累中小企業生存空間，嚴重破壞香港營商環境。呼籲當局務必正視問題的嚴重性，積極主動介入加強監管，阻止行業的不良作風繼續蔓延下去。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。