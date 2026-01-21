西沙第2A期SIERRA SEA第3輪暫沽87伙　大手客擬斥2500萬購四伙

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA今日（21日）展開第三輪銷售218伙，入場費365.94萬元。項目累收逾4萬票，當中包括745票為代理入票。以今日價單發售的218伙計算，超額認購逾185倍。



【13:12】據市場消息指，項目暫揀選87伙，尚餘131伙待沽。

【12:20】據市場消息指，項目暫揀選48伙，尚餘170伙待沽。

有多組大手客有意認購4伙，更有客人擬斥約2,500萬元入市。（代理提供）

【10:20】 中原：大手客中投資者比例約四成

中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示 ，項目首兩輪銷售成績理想，累積大批向隅客，今天A組出席率達約8成，主要為上兩期之向隅客，預期今天全數沽清機會極大，不少向隅客亦有意再入票樓盤下一期銷售。

近期整體市況正面，內地宣布人行降準，中美關係緩和，美國有機會於月底再減息，增加買家入市信心，投資者入市比例明顯增加。今日出席客戶當中，投資者達約4成，當中亦錄內地買家有意入市投資收租。最大手客戶打算斥資近2,200萬購入4伙單位。

一月新盤料2300宗創十三年新高

他續指，預計第2A期SIERRA SEA全數沽清後，一月份一手成交可逾1,500宗，創2019年同期的7年新高，料本月一手成交可達2,000至2,300宗，若達2,300宗，將創2013年13年以來最旺的一月。

中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑。（資料圖片）

【10:00】 美聯：有大手客擬斥2,500萬元入市購4伙

美聯物業高級董事布少明表示，第2A期SIERRA SEA為今年樓市打響頭炮，今日第三輪銷售料可延續旺勢，並有望繼續錄即日沽清佳績，項目不乏大手客垂青，該行續有大手客擬斥2,500萬元入市購4伙。

他續指，第2A期SIERRA SEA首兩輪推售錄即日沽清成績，招標單位反應亦見理想，反映項目備受追捧，並且有大批向隅客，故是次第三輪銷售繼續受到不少用家及投資客鍾情及入市。於本輪銷售，該行續有多組大手客有意認購4伙，更有客人擬斥約2,500萬元入市。是次該行客戶投資客佔比約4成，預計屋苑呎租約45元，租賃回報約4.5厘。

布少明預期，本月一手交投火熱，有望錄逾2,000宗水平，屬2013年以來最旺的1月，二手交投亦見暢旺，樓價續見支持上升。

美聯物業高級董事布少明。（代理提供）

第三輪銷售入場365.94萬起

項目今日上午進行第三輪銷售，分兩個組別，當中A組買家屬大手客，可購買3至4伙，B組買家為散客，可買1至2伙。

是次銷售的單位合共218伙，戶型涵蓋一至三房，折實入場由365.94萬元至993.99萬元，折實呎價為10,157元至15,300元。當中入場單位為第1座G2層J室，屬一房間隔，實用面積299平方呎，折實售365.94萬元。

第三輪銷售218伙 部分升價2至4%

發展商早前表示，銷售安排第3號包括6號價單155伙單位，餘下屬於1、2、3和5號價單單位，超過一半為原價加推。提供5種戶型，涵蓋2A期所有戶型，分布於第1、2、3和5座，提供不同景觀單位選擇，部分單位價格調升2至4%。

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。