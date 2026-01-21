樓市小陽春！CASTLE ONE BY V頂層複式戶3500萬沽　新香港人承接

前地監局主席陳韻雲旗下The V Group發展的港島衛城道CASTLE ONE BY V 近日推出拆售，最新錄得一宗頂層複式戶成交個案，作價3,500萬元，呎價46,174元，成交價及呎價均創項目新高。



樓市提早迎來小陽春 新香港人入市

中原地產西半山區高級資深區域營業董事吳小玲表示，樓市提早迎來小陽春，衛城道一號 Castle One By V 近日連環錄得成交，項目最新售出29樓及30樓頂層複式B室，實用面積758平方呎，採兩房兩套間隔，連天台。現以3,500萬元獲新香港人買家承接，折合實用呎價46,174元，成交價及呎價均創項目新高。

吳小玲續指，因應銷情加快，發展商將加推特色單位應市，單位31樓及32樓頂層複式E室，實用面積1,006平方呎，連天台，成交價及呎價可望再創項目新高。