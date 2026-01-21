政府首賣3地建學生宿舍　中原投資：不僅是賣地、而是策略性信號

日前政府公佈3幅分別位於啟德、沙田小瀝源及東涌東的商業用地將發展專上教育學生宿舍，並於兩個月內邀請財團提交意向書。中原投資表示，此舉不僅回應本地學生住宿供應不足的迫切需求，更為香港建立「學生宿舍」作為專屬投資資產類別奠定基礎，標誌市場邁向機構化的新階段。



中原投資表示，自2019年起，非本地學生人數增長達133%，2024/25學年已達92,000人，預計至2029/30學年將突破 214,000人，反映需求急增。不過市場供應嚴重不足，目前僅 4.1% 學生可入住專業管理宿舍，超過65,000名學生依賴私人市場租樓。此缺口至2030年將超過100,000床位。



學生宿舍市場潛力龐大。中原投資認為，學生宿舍市場至2029/30年預計達1,085億元，成為亞洲最具吸引力的另類房地產投資機會。

標誌市場邁向機構化新階段

對於政府推出學生宿舍的地皮，中原投資總裁葉明慧表示，這不僅是一宗賣地交易，而是一個策略性信號。政府提供明確政策及專用資產類別，為機構投資者進入具強勁增長基礎的市場創造條件。

中原投資行政總裁葉明慧。

香港學生宿舍市場進入轉型期

中原投資首席投資總監兼董事總經理江若雯補充，香港學生宿舍市場正進入轉型期。強勁需求與政策支持結合，為投資者帶來罕見既具備防守性、可觀收益及社會效益的投資。相信這是機構化投資市場的起點，集團亦期望把香港學生宿舍市場跟國際接軌。