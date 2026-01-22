建滔創辦人陳永錕等2000萬沽西半山敦皓連車位　10年帳蝕逾千萬！

二手市場蝕讓蔓延至豪宅市場。當中西半山敦皓有高層兩房及車位合共以2000萬元沽出，據知原業主為建滔集團（0148）創辦人之一的陳永錕及其妻，夫婦二人是次沽貨10年轉手帳面共蝕讓近1,213萬元離場。



資料指，是次成交為西半山干德道敦皓高層D2室，實用面積936平方呎，屬於兩房間隔，新近以1,750萬元沽出，呎價18,697元。至於新買家姓忻，英文名以普通話拼音，料為內地背景人士。

2016年共擲近3213萬買兩房連車位

至於，原業主為陳永錕（CHAN WING KWAN）及黎惠蓮（LAI WAI LIN），與建滔集團（0148）創辦人之一的陳永錕及其妻同名，料為同一人。二人在2016年以2,854.9萬元買入，持貨至今10年，是次轉手帳面蝕讓1,104.9萬元，單位期內貶值近39%。

建滔集團。

10年帳面累輸近1213萬離場

值得留意的是，陳永錕在2016年以358萬元購入敦皓一個車位，今次亦獲忻姓買家以250萬元接貨，即陳永錕持貨10年轉手，帳面亦蝕讓108萬元或30%。即如連同賣樓計，陳永錕夫婦二人10年合共帳面蝕讓約1,212.9萬元離場。