紀惠湯文亮拆售灣仔胡忠大廈高層 入場1070萬起、呎價1.1萬
撰文：黃祐樺
出版：更新：
由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團放售旗下物業。第一太平戴維斯（香港）有限公司獲委任為獨家代理出售灣仔胡忠大廈32樓分拆單位，物業可分拆建築面積約973至28,198平方呎，以現狀交吉交易，現每呎叫價1.1萬元起，即最低入場費約1070萬元。
第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，是次放售物業屬胡忠大廈高層，而高層單位分拆出售極為罕有，間隔規劃彈性十足，適合不同行業、政府部門及各類機構設立辦事處。
2016年4.23億買全層 當時呎價1.5萬、創呎價新高
據知，紀惠集團2016年12月以4.23億買入上述全層，平均呎價1.5萬元，當時創該廈呎價新高。如以是次放售呎價計，較近10年前買入價低26.7%。
值得留意的是，紀惠集團近期亦不斷沽手上物業，當中包括1月初以2,830萬元蝕沽灣仔寶靈頓道的相連舖位，較2012年購入價帳面勁蝕約六成。
