CCL按周漲逾1%　受惠拆息回落及減息　樓價低位回升7.78%

中原城市領先指數CCL最新報145.67點，按周升1.08%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，銀行的定息按揭計劃利率低於市場H按封頂息，為樓市帶來正面訊號，CCL連升2周共1.47%，指數創2024年5月中後86周(逾1年半)新高。



本港銀行最優惠利率已回復至歷史低位，息口見頂，樓市氣氛回暖，吸引買家入市，有利樓價穩步上升。CCL繼續向上挑戰147點目標(即2024年撤辣後的高位)，只要再升1.33點或0.91%便達到。



CCL較5月低位升7.78%

楊明儀指，2025年5月拆息回落，樓價明顯轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升7.78%，剛超越2023年通關後的7.69%升幅，為過去三年五次反彈幅度中最高(其他三次反彈為2024年初撤辣後升2.84%，2024年三次減息後升2.50%及2025年初財案後升1.49%)。

另外，最新CCL較2025年3月財案前134.89點低位升7.99%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升7.22%，較2021年8月191.34點歷史高位跌23.87%。

中原城市領先指數CCL最新報145.67點，按周升1.08%。（中原數據）

CCL Mass按周升1.60% 創92周新高

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報147.12點，按周升1.34%。CCL(中小型單位)報145.98點，按周升1.29%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.60%及1.70%，同創2024年3月底後92周(逾1年半)新高。CCL(大型單位)報144.05點，按周微跌0.03%，指數仍為2024年8月初後74周第5高。

四區樓市同升

四區樓價齊升。九龍CCL_Mass報147.33點，按周升1.80%，連升2周共2.57%，指數創2023年11月中後112周(逾2年)新高。新界西CCL_Mass報134.23點，按周升1.13%，結束2周連跌，指數創2024年6月初後82周(逾1年半)次高。港島CCL_Mass報141.72點，按周升1.11%，連升2周共1.66%，指數創2024年6月底後80周第7高。新界東CCL_Mass報160.19點，按周升0.99%，指數創2024年1月中後103周(近2年)新高。