前中國小姐趙哲妤母親沽貨！31萬蝕沽地皇廣場劏舖 10年貶值80%
撰文：黃祐樺
出版：更新：
「劏場」又現大幅貶值個案，荃灣登發大廈地皇廣場一個面積僅約82平方呎的「劏舖」，透過私人拍賣場以31萬元沽出，雖然該舖位獲兩組準買家搶購，但原業主持貨近10年，帳面仍貶值約80%或逾120萬元離場。
獲兩組準買家搶購 搶高55%
黃開基拍賣行以拍賣形式沽出的舖位為荃灣登發大廈地皇廣場1樓單號舖，現為夾公仔舖，建築面積約82平方呎，新近以20萬元推拍，最終獲兩組客搶購，最終搶高至31萬元沽出，較開價高出55%，成交呎價約3,780元。
業主為前中國小姐趙哲妤母親李渠
據知，上述成交舖位由前中國小姐趙哲妤母親李渠興持有，在2016年以152.73萬元購入，持貨至今近10年間轉手，物業蝕讓121.73萬元，期內貶值80%。
西沙2B期SIERRA SEA即晚加推196伙 折實均價12423元 入場460萬西貢傲瀧「賣一間蝕一間」！3房1388萬沽 一手業主含淚輸24%「菜檔小天后」簡利珍三舖淪銀主盤 現招標放售、料估值共8100萬臨場反價8萬撞板！業主唔死心加價5.8萬 終346萬沽翠麗花園兩房中原：去年227個住宅銀主盤、連跌兩季 較高位跌24%、創7季新低