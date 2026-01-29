前中國小姐趙哲妤母親沽貨！31萬蝕沽地皇廣場劏舖　10年貶值80%

「劏場」又現大幅貶值個案，荃灣登發大廈地皇廣場一個面積僅約82平方呎的「劏舖」，透過私人拍賣場以31萬元沽出，雖然該舖位獲兩組準買家搶購，但原業主持貨近10年，帳面仍貶值約80%或逾120萬元離場。



獲兩組準買家搶購 搶高55%

黃開基拍賣行以拍賣形式沽出的舖位為荃灣登發大廈地皇廣場1樓單號舖，現為夾公仔舖，建築面積約82平方呎，新近以20萬元推拍，最終獲兩組客搶購，最終搶高至31萬元沽出，較開價高出55%，成交呎價約3,780元。

荃灣登發大廈地皇廣場。（資料圖片）

業主為前中國小姐趙哲妤母親李渠

據知，上述成交舖位由前中國小姐趙哲妤母親李渠興持有，在2016年以152.73萬元購入，持貨至今近10年間轉手，物業蝕讓121.73萬元，期內貶值80%。