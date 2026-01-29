華懋尖沙咀新盤「瑜意」涉164伙、主打一房　擬農曆年後上樓書

華懋集團旗下位於尖沙咀全新住宅項目今日（29日）命名為，瑜意（ZENDO HOUSE)，項目提供164伙，主打一房佔全盤約8成，項目關鍵日期為2026年9月16日，屬短樓花項目。



定價參考尖沙咀同區樓盤

華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，項目屬舊契項目，提供164伙，戶型涵蓋一至兩房，實用面積274至468平方呎，主打一房佔約8成，項目建議進度理想，目前已平頂，預計最快農曆新年後上載樓書，定價參考尖沙咀同區樓盤以及鐵路沿線項目。

料個別貨尾單位加價3至5%

至於集團今年推本部署，封海倫表示，年內繼續推出何文田瑜一貨尾、西貢白沙灣WHITESAND COVE、港鐵東涌牽引配電站上蓋項目，又預告有個別貨尾單位有機會加價3至5%空間。後市方面，她認為近期股市、樓市向好，息口下跌，利好因素盡出下，料今年樓市約有5%上升。