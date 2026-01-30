紅磡高山道「悅麓」首賣62伙　美聯：大手客擲3000萬買6伙收租

由3名「80後」專業人士集資組成的新晉發展商TKS Limited，在4年前完成收購的紅磡高山道26號全新住宅「悅麓」，今（30日）展開首輪銷售涉及62伙，入場費折實324.6萬元。



美聯布少明：大手客斥資3000萬買6伙收租

美聯物業高級董事布少明預計，首輪銷售反應熱烈，有望日內沽清。而該行錄一組大手客斥資約3,000萬元購入6個單位，包括5伙一房以及1伙開放式戶，全部作投資用途。預計呎租逾60元，租賃回報率約4厘。

客源方面，投資客約佔6成，用家約佔4成；項目亦受內地客歡迎，約佔5成。至於本地客源，九龍區客源佔7成，新界及港島區客源共佔3成。

全盤提供83伙

項目全盤提供83伙，開放式佔12伙、一房佔60伙，另設11伙連平台或連天台戶，項目標準樓層一梯5伙，共用兩部升降機。

另外，據樓書資料顯示，項目住客會所總面積只有200平方呎，當中已包括供住客使用的任何康樂設施，至於供住客使用的公用花園或遊樂地方則有1,434平方呎。

TKS由3名「80後」專業人士集資組成

據了解，TKS Limited為TKS投資集團，由3名「80後」專業人士集資組成。在2020年1月以1.75億港元，購入土瓜灣新柳街2C號的高山居。其後TKS Limited在2021年9月份透過強制拍賣，以底價1.36億元投得土瓜灣新柳街2A及2B號與高山道26號舊樓物業。