CCL向上迫近147點、創近2年新高　中原料短期樓價升勢反覆向上

中原城市領先指數CCL最新報146.47點，按周升0.64%，是反映1月10日西沙SIERRA SEA第2A期首輪價單發售213伙沽清當周的市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，港股造好，銀行積極推出按揭優惠，大型新盤銷情熾熱等因素利好樓市，CCL連升2周共1.27%，創2024年4月底後91周（近2年）新高。隨著新春旺市提早出現，二手成交量增加，市場上筍盤陸續減少，相信短期樓價升勢反覆向上，CCL有望於新春前突破147點水平（即2024年撤辣後的高位），只要再升0.53點或0.36%便達到。



自2025年5月拆息回落，樓價明顯轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升8.37%。

CCL較2025年3月財案前134.89點低位升8.58%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升7.81%，較2021年8月191.34點歷史高位跌23.45%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報148.05點，按周升1.04%。CCL（中小型單位）報146.78點，按周升0.91%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升2周，分別累升1.67%及1.46%，同創2023年12月底後109周（逾2年）新高。CCL（大型單位）報144.86點，按周跌0.72%，終止2周連升，指數仍為2024年7月底後78周（近1年半）第4高。

四區樓價連續2周三升一跌

四區樓價連續2周三升一跌，新界兩區單周升幅明顯。新界東CCL_Mass報159.82點，按周升2.76%，升幅為17周以來最大，連升2周共3.40%，指數創2024年4月底後91周（近2年）次高。新界西CCL_Mass報135.69點，按周升2.59%，升幅為9周以來最大，指數創2024年3月底後95周（近2年）新高。

九龍CCL_Mass報146.36點，按周升0.29%，連升2周共1.03%，指數創2023年11月中後114周（逾2年）次高。港島CCL_Mass報145.68點，按周跌0.57%，連升4周後回軟，指數數仍為2024年5月中後89周（近2年）次高。

2026年計，CCL暫時累升1.64%，CCL Mass升1.98%，CCL（中小型單位）升1.85%，CCL（大型單位）升0.53%，港島升3.94%，九龍升1.13%，新界東升0.76%，新界西升2.23%。