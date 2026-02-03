北角「樓神」？建邦大廈1年內三度轉手、累升47%　現業主帳賺23萬

樓價逐漸回升，吸引投資者入場短炒，部分物業更於短時間內接連易手。北角建邦大廈一伙兩房單位，在過去一年間三度轉手，較2025年初造價累升達47%。最新一任業主入市僅4個月，便成功以405萬元沽貨，呎價14,063元，帳面獲利23萬元或約6%。若扣減佣金等使費，料實賺約15.12萬元。



中原地產高級資深區域營業董事林龍南表示，上述成交單位為建邦大廈中高層B室，實用面積288平方呎，採兩房間隔，享開揚海景。單位最新以405萬元成交，呎價14,063元。

一年間三度轉手 樓價累升47%

翻查紀錄，該單位自2025年初至今約一年間，已三度轉手，樓價累漲47%。代理透露，單位在2025年1月的造價僅為275萬元，該業主屬「執平貨」入市的區內投資者。而隨後接手的兩任業主原意買入收租，但因難抵市況向好，最終「轉租為賣」趁高套現離場。另外，現時接貨的新買家未有透露入市用途。

↓↓建邦大廈中高層B室↓↓

高估價最多約11.6%成交

參考網上銀行對該物業的估價，中銀網上估價為363萬元，而恒生估價為372萬元。換言之，該單位的最新成交價較估價高約8.9%至11.6%。

上手持貨僅四個月 帳賺23萬離場

資料顯示，原業主於2025年10月以382萬元購入單位，持貨僅約四個月，是次沽出帳面獲利23萬元，單位升值約6%。若扣減佣金等使費，料實賺約15.12萬元。