北角「樓神」？建邦大廈1年內三度轉手、累升47% 現業主帳賺23萬
撰文：李煥好
出版：更新：
樓價逐漸回升，吸引投資者入場短炒，部分物業更於短時間內接連易手。北角建邦大廈一伙兩房單位，在過去一年間三度轉手，較2025年初造價累升達47%。最新一任業主入市僅4個月，便成功以405萬元沽貨，呎價14,063元，帳面獲利23萬元或約6%。若扣減佣金等使費，料實賺約15.12萬元。
中原地產高級資深區域營業董事林龍南表示，上述成交單位為建邦大廈中高層B室，實用面積288平方呎，採兩房間隔，享開揚海景。單位最新以405萬元成交，呎價14,063元。
一年間三度轉手 樓價累升47%
翻查紀錄，該單位自2025年初至今約一年間，已三度轉手，樓價累漲47%。代理透露，單位在2025年1月的造價僅為275萬元，該業主屬「執平貨」入市的區內投資者。而隨後接手的兩任業主原意買入收租，但因難抵市況向好，最終「轉租為賣」趁高套現離場。另外，現時接貨的新買家未有透露入市用途。
↓↓建邦大廈中高層B室↓↓
+3
高估價最多約11.6%成交
參考網上銀行對該物業的估價，中銀網上估價為363萬元，而恒生估價為372萬元。換言之，該單位的最新成交價較估價高約8.9%至11.6%。
上手持貨僅四個月 帳賺23萬離場
資料顯示，原業主於2025年10月以382萬元購入單位，持貨僅約四個月，是次沽出帳面獲利23萬元，單位升值約6%。若扣減佣金等使費，料實賺約15.12萬元。
西沙第2B期SIERRA SEA加推131伙 均價12,830元 周六價單售218伙建灝九龍城教育中心STAR PLACE落成招租 涉11個鋪位、呎租23元起1月地產代理人數37676人 按月回落少68人 每5名代理爭一張單慈父包辦3成首期兼全屋裝修 新盤向隅客轉駄！擲368萬買荃景花園新世界九龍塘玫瑰街豪宅「滶蘊」涉100伙 主打3至4房、擬首季推