慈父包辦3成首期兼全屋裝修　新盤向隅客轉駄！擲368萬買荃景花園

樓市氣氛轉旺，不少買家趁機入市。有買家多次未能抽中新盤轉投二手市場。有慈父因有意兒子住近可方便照顧，決定主動加碼至三成首期，以及全屋裝修費。最終買家轉駄買入荃景花園兩房，成功「靠父幹」置業。上手業主持貨約35年轉手，帳賺逾兩球半離場。



美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，是次成交單位荃景花園5座低層E室，實用面積約為362平方呎，屬兩房間隔。據悉，單位早前以420萬元放售，近日下調叫價至370萬元，最終議價2萬元後以368萬元沽出，呎價約10,166元。

↓↓荃景花園5座低層E室↓↓

多次失落新盤 三成首期慈父包辦

至於，新買家為區內分支家庭，預計支付一成首買新樓，惟多次入票抽新盤均未成功購入單位，故轉戰二手市場。加上其父親為兒子可住近方便照顧，主動加碼資助首期至三成，以及單位全數裝修費用。最終原業主因見買家為街坊，亦爽快應承及簽約落實。

據知，原業主1991年以117.3萬元購入單位，持貨至今約35年，是次轉手帳面獲利約250.7萬元，單位期內升值2.1倍。