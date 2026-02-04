「魔鬼胸」蔚雨芯蝕7球沽琨崙　擬搬九龍與家人分居　官司纏身

樓市氣氛持續升溫，名人亦趁機換貨。有「魔鬼胸」之稱的TVB前藝人蔚雨芯（劉蒨樺），近日以2,000萬元沽出屯門琨崙自住洋房，預計將結束與家人同住的模式，並搬至九龍。她持貨近五年，現沽出帳面蝕讓738萬元或約27%，



資料顯示，上述成交單位為琨崙青玥琳雙號洋房，實用面積2,389平方呎，屬三房兩套連工作間儲物室間隔。單位原本叫價2,200萬元放盤，最新以2,000萬元售出，呎價8,372元。而原業主姓名以劉蒨樺作登記，即TVB前藝人蔚雨芯的原名。

有意搬至九龍 料「大屋搬細屋」

代理透露，蔚雨芯現時與父母及弟妹等一家人居於上址。據悉，她有意搬至九龍區居住，考慮到市區樓價較高，換樓後居住面積或將縮減。故預料她此次「大屋搬細屋」，將結束與家人同住的模式，改為獨立居住或分拆家庭。

持貨近五年 樓價貶值約27%

至於，蔚雨芯於2021年以2,738萬元購入單位，持貨近五年，是次易手帳面蝕讓738萬元離場，樓價期內貶值約27%。

曾活躍於物業市場

值得留意的是，蔚雨芯積極投資物業。她曾於2017年斥1,293.79萬元一手購入荃灣全．城匯一伙三房單位，其後2021年以1,535萬元沽出，帳賺241.21萬元或約19%。至於2020年，她以約770萬元購入將軍澳一個單位，至2021年再以約840萬元購入長沙灣維港滙I一個單位。

早前被廉政公署落案起訴3罪

有「魔鬼胸」稱號的蔚雨芯（Rainky），在2012年以19歲之齡出道做歌手，推出過專輯，其後加入TVB發展，因身材出眾而令觀眾留下深刻印象。她早前被廉政公署落案起訴3罪，包括涉嫌詐騙一名股東投資共580萬元於醫學美容中心，誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並挪用公款逾310萬元。