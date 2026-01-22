羅佛照家族1.83億售北角M1酒店、終帳蝕四成　買家擬發展學生宿舍

商業房地產依然受壓，市場錄得酒店物業勁蝕成交。北角M1酒店最新以1.83億元成交，呎價約6,051元。據悉，酒店由萬通集團羅佛照家族持有，在去年6月份以意向價2.32億元放售，即是次成交價亦半年前意向價低水逾兩成。值得留意的是，該家族在2014年以3.05億元買入全幢，持貨約12年沽，帳面輸1.22億元或40%。



M1酒店1.83億沽 較半年前意向價平逾兩成

上述成交物業為北角春秧街112號M1酒店，物業建築面積約30,244平方呎，共提供92間客房，新近以1.83億元成交。據悉，該酒店早於去年6月份意向價2.32億元放售，最新成交價亦較意向價低約21.1%。

擬發展學生宿舍 冀下學期開放預租及入住

世邦魏理仕資深董事莫旺寧表示，新業主正尋求與經驗豐富的學生宿舍營運商、長租公寓品牌、酒店經營者或各專上院校機構合作，旨在滿足市場旅宿需求。世邦魏理仕資本市場部團隊正協助新業主配對合適的營運方，預計項目可以趕及在下一個新學期開放予學生預租及入住。

羅佛照家族持貨約12年 價貶四成

資料顯示，酒店原由經營旅運及地產生意的萬通集團羅佛照家族所持有，其於2014年以3.05億元買入全幢酒店，持貨約12年，現沽貨較買入價帳面蝕讓1.22億元，物業貶值四成。