將軍澳都會駅極高層三房920萬沽　上手僅8個月、扣使費料實賺60萬

樓市回暖，二手市場再錄短炒獲利。將軍澳都會駅極高層三房最新以920萬元沽出，呎價15,448元。原業主持貨僅8個月，轉手帳賺102萬元或逾一成。若扣除稅務等使費，料業主實賺約60萬元。



極高層三房920萬沽

香港置業首席分區董事劉浩勤表示，是次成交單位為將軍澳都會駅7座極高層A室，實用面積594平方呎，屬三房間隔，座向東南，可望內園，新近以920萬元沽出，呎價15,448元。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為943萬元，而恒生估價則為981萬元。即最新成交價較估價低出2.4%至6.2%。

將軍澳都會駅。

持貨僅8個月帳面上升12.5%

據知，原業主於2025年6月以818萬元購入，持貨至今僅8個月，是次轉手帳面賺102萬元，單位期內升值12.5%。即使扣除稅務等使費約42萬元，料實賺約60萬元離場。

劉浩勤補充，都會駅上月共錄10伙二手成交，目前有216個二手放盤，入場費由680萬元起。