雅盈峰1.54億沽23樓全層　B室5934萬沽、呎價5.5萬　創項目雙破頂

盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」今日（9日）獲大手買家斥資逾1.5億買23樓全層三伙，當中23樓B室成交價及呎價均創項目新高。盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，於本周五（13日）推18樓B單位招標，實用面積為1,074平方呎，亦不排除加快其他戶型銷售部署。



大手客擲1.54億買23樓全層3伙

是次招標沽出23樓全層共3伙，實用面積由1,017至1,074平方呎，成交價由4,422.53萬元至5,934.44萬元，吸金1.54億元，呎價由43,486元至55,255元，其中23樓B單位以5,934.44萬元沽出，平均呎價55,255元，其成交價及呎價均創項目新高。

下周五推逾千呎三房招標

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，將於本周五（13日）以招標形式發售18樓B單位，實用面積為1,074平方呎，屬三房兩套連化妝間及工作間間隔。另雅盈峰短短逾兩星期已累售12伙，吸金近6億元。