西貢傲瀧再「輸身家」　斷供銀主盤2700萬沽　八年價貶逾1400萬！

明星屋苑西貢清水灣傲瀧蝕讓頻現，最新有四房雙套銀主盤以2,700萬元沽出，低市價約一成，呎價14,666元。該單位的最新成交價，較買入價大幅虧損1,418萬元，樓價期內貶值約34.4%，創屋苑年內蝕幅記錄。



世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，上述成交涉及為傲瀧第8座頂層單位，實用面積1,841平方呎，屬四房兩廳雙套房間隔，單位望山景。銀主於日前推出市場放售，放盤僅三日，即獲買家以2,700萬元承接，低於市價約10%，呎價14,666元。

斷供淪為銀主盤 價貶約34.4%沽出

據悉，原業主於2018年4月以4,118萬元一手購入單位，當時呎價約22,368元。惟業主自去年底起陷入財困，先於12月欠繳管理費，至今年1月無力供款而斷供，物業最終淪為銀主盤。是次轉手帳面大幅虧損1,418萬元，樓價期內貶值約34.4%。

上述成交涉及為傲瀧第8座頂層單位，實用面積1,841平方呎，屬四房兩廳雙套房間隔，單位望山景。（資料圖片）

創屋苑年內蝕幅記錄

翻查資料，傲瀧由年初至今，即過去逾一個月的二手成交均需蝕讓離場。如連同是次成交，最少錄5宗蝕讓個案，蝕幅由17%至34.4%不等。故此次成交創屋苑今年內蝕讓幅度新高。