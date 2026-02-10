永泰地產CEO鄭維新3800萬買華景園三房　上手18年帳面大賺1600萬

市場再錄名人入市個案，永泰地產（0369）CEO鄭維新新近擲3,800萬元買入淺水灣華景園三房連車位，上手業主18年帳面大賺1,600萬元離場。值得留意的是，華景園向來受名人歡迎，船王包玉剛之侄兒、鷹君羅嘉瑞兒子過去亦有份入市。



新買家為永泰地產CEO鄭維新等人

資料指，是次成交為老牌豪宅華景園2座中層A室，實用面積1,358平方呎，屬三房套間隔，上月以3,800萬元連車位沽出，呎價27,982元。

至於，新買家以公司名「GIVERNY LIMITED」入市。其公司董事為何鳳懿（HO, FUNG YEE LOUISA），而公司股東為鄭維新（CHENG, EDWARD WAI SUN）等人，兩者皆與永泰地產副主席兼行政總裁鄭維新及其太太同名，料為同一人。

上手18年帳面大賺1600萬

至於，原業主2008年2,200萬元購入，持貨至今18年，是次轉手帳面獲利1,600萬元，單位期內升值73%離場。

淺水灣華景園。

船王包玉剛之侄兒、鷹君羅嘉瑞兒子皆有入市

至於華景園向來亦受名人歡迎，當中包括有「世界船王」之稱、環球航運集團創辦人包玉剛之侄兒在2025年12月以7,500萬元購入屋苑一伙四房；鷹君羅嘉瑞兒子在2025年2月以6,500萬元買入屋苑一伙三房。