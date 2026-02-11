內地客買樓勢頭持續　美聯：連續11個月逾千宗、連續8個月破百億

內地買家成香港樓市新力軍。美聯物業指，按已知買家姓名作分析，今年1月內地買家（以買家姓名的英文拼音鑒別）於本港一二手住宅市場的註冊量共錄1,236宗，雖然按月回落約18.4%，但比起去年平均約1,159宗高出約6.6%。更重要的是，宗數已連續11個月超越千宗水平，創自2010年有紀錄以來最長。



金額方面，1月內地買家涉及的金額錄約126.6億元，與宗數走勢相似，按月回落約17.3%，但比起去年平均約115億元高出約1成，而金額亦連續8個月超越百億元，同樣創自2010年有紀錄以來最長，顯示資金流入勢頭持續強勁。



↓每月內地買家於本港樓市一二手住宅註冊量及金額↓

每月內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)於本港樓市一二手住宅註冊量及金額。

啟德成內地買家吸金王

美聯物業分析師岑頌謙指出，今年1月內地買家共投入約126.6億元於一、二手住宅市場，其中一手物業金額達約73.5億元，佔比高達58.1%，顯示他們更加積極投放購買力在新盤市場上。若以地區劃分，啟德區最受青睞，以約21.1億元居首，其中約88%屬於一手成交，由於啟德區有不少一手供應，購買力遍佈多個新盤，吸金力強的項目包括天璽．天、DOUBLE COAST、啟德海灣、維港．灣畔、THE HENLEY、天瀧、澐璟等等。

中西區以約10.6億元排第二，由於該區新盤供應匱乏，因此一手佔比約41%；何文田/京士柏則以約7.9億元排第三位，其中一手比例達74%；至於黃竹坑/深灣排第四，涉及金額約6.8億元，區內一手更佔達97%，為首5名之中最高；中半山以約4.7億元打入前五，一手比例約75%。

內地買家一手金額最多的項目為天璽．天

若單以新盤計算，1月份一手私宅註冊金額最多內地買家中，啟德的天璽．天以約3.8億元稱冠，何文田的傲玟則以3.3億元緊隨其後，啟德的DOUBLE COAST錄3億元，南區的壽臣山15號則錄約2.9億元排第四位。