內地客做「大好友」！337萬購曉柏峰新淨開放式　直言信港樓前景

樓市逐漸回暖，部分內地買家趁機入市。新入伙盤深水埗曉柏峰一伙開放式單位，最新以337萬元沽出，呎價約17,644元。據悉，新買家為內地客，因看好香港樓市而入手自用。原業主持貨約2年，帳賺逾26萬元或約8.4%



利嘉閣地產聯席董事張國峰表示，上述成交單位為曉柏峰A座低層A9室，實用面積約191平方呎，屬開放式間隔，單位向西南，外望市景。據放盤相片可見，單位內籠新淨，維持交樓時的狀態。

↓↓曉柏峰A座低層A9室↓↓

內地客看好香港樓市 337萬入市自用

代理透露，新買家為內地客，視察過多區後，認為上述屋苑位處西九龍市中心，全新入伙兼近港鐵站，加上看好樓市前景，於是決定買入自用。業主原叫價350萬元，議價後以337萬元成交，呎價約17,644元，屬合理價。

原業主帳賺逾26萬走

資料顯示，原業主於2024年以約310.86萬元購入，持貨約2年，現轉售帳面獲利逾26萬元，樓價期間升值約8.4%。