立春現豪客！內地客1.4億團購長實BLUE COAST II 4伙四房大宅

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸BLUE COAST II，於昨日（4日）立春之日錄得單日最高成交金額紀錄，以招標形式售出4伙4房單位，總成交金額達1.4億元。



該批單位全屬4房雙套連儲物房及洗手間間隔，分別位於16樓、19樓、20樓及21樓的A單位，實用面積1,267平方呎，成交金額為3,534.93萬至3,560.27萬元，成交呎價27,900至28,100元，總成交金額達1.4億元。

據了解，該組買家為內地客人，聯同團購4伙4房單位，看中該盤享市區地利與海景景觀優勢，享專𨋢可直達商場，同時坐擁鐵路及商場上蓋的便捷生活配套，適合一家大小同住。買家的置業初衷正是希望與親朋好友就近居住、互相照應，打造小社區生活，故此聯合入標團購作自住之用。

累售1101伙、套現逾188億

長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，BLUE COAST II開放現樓後銷售已突破200伙，全系列至今累售1,101伙，套現逾188億元，僅餘不足100伙。有見市場氣氛持續向好，集團將於下周（2月10日）起，將中層4房單位的招標意向價上調3%。

BLUE COAST。