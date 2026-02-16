驚走寶！用家先落訂再睇樓　終399萬平執元朗映御企裝一房｜多圖

樓市逐漸回暖，不少買家加快入市步伐。元朗映御一伙一房單位，獲外區上車客「先買後睇」，其後以399萬元承接，呎價約10,076元。原業主持貨約十年，帳蝕約27.9萬元或約6.5%離場。



美聯物業助理區域經理張國成表示，上述成交單位為映御2座中高層A室，實用面積約396平方呎，屬一房間隔。放盤相片可見，單位間隔方正，內籠保養尚好，附企理裝修。

↓↓映御2座中高層A室↓↓

+ 2

外區上車客恐錯失心水單位 先落訂購入再睇樓

據悉，單位原叫價400萬元，買家為外區上車客，鍾情屋苑鄰近西鐵站及高層單位，加上認為價錢合理，故洽詢。原定翌日預約睇樓，惟買家怕有生枝節而錯失心儀單位，遂決定先落訂購入，其後再睇樓。終象徵式議價1萬元，以399萬元承接單位，呎價約10,076元。

平估價最多8.3%

參考網上銀行對該物業的估價，恒生估價為417萬元，而中銀估價為435萬元，及該單位的最新成交價較估價平約4.3%至8.3%。

上手持貨約十年 損手約27.9萬走

資料顯示，原業主於2016年5月以約426.9萬元購入上述物業，持貨約十年至今轉手，帳面蝕讓約27.9萬元，樓價期內貶值約6.5%。