CCL報149.39點、按周升1.47%　展望馬年樓價穩步上升一成以上

中原城市領先指數CCL最新報149.39點，按周升1.47%，升幅是2023年2月中後近3年以來最大，是反映1月21日西沙SIERRA SEA第2A期第3輪價單銷售218伙沽清當周的市況。受新盤銷情熾熱帶動下，買家入市意欲強勁，二手交投活躍，CCL連升4周共3.29%，為2025年6月中以來首見。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，新春前樓價升勢明顯加快，指數創2023年12月初後逾2年。料新春後旺市，樓價將再進一步向上，CCL距離156點目標，即2023年通關前的低位，現時相差6.61點或4.42%。



較歷史高位跌逾兩成

自2025年5月拆息回落，樓價明顯轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升10.53%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升10.75%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升9.96%，較2021年8月191.34點歷史高位跌21.92%。

本港樓價較2021年8月191.34點歷史高位跌逾兩成。

蛇年全年樓價升7.84% 展望馬年上升一成以上

回顧農曆年樓價走勢，2025蛇年最後一周公佈的CCL報149.39點，與龍年最後一周的138.53點相比，蛇年全年樓價上升7.84%，升幅是2017雞年後8個農曆年以來最大。樓價扭轉過去3個農曆年的跌勢，2024龍年跌4.54%，2023兔年跌8.08%，2022虎年跌15.09%。樓市暢旺，展望2026丙午馬年樓價繼續穩步上升，升幅或達一成以上。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報150.45點，按周升1.11%。CCL（中小型單位）報149.30點，按周升1.19%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升4周，分別累升3.32%及3.20%，同創2023年12月初後逾2年新高。CCL（大型單位）報149.88點，按周升2.95%，升幅是2019年4月底後近7年以來最大，連升2周共3.47%，指數創2024年4月底後近2年新高。

新界東CCL_Mass報159.97點，按周微跌0.19%，連升3周後回軟。

新界東樓價按周微跌0.19%

四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass報148.27點，按周升2.80%，終止2周連跌，指數創2024年4月中後近2年新高。新界西CCL_Mass報135.76點，按周升1.28%，指數創2024年3月底後近2年新高。九龍CCL_Mass報151.22點，按周升0.51%，連升4周共4.38%，指數創2023年9月中後近2年半新高。新界東CCL_Mass報159.97點，按周微跌0.19%，連升3周後回軟，指數仍為2024年4月底後近2年第3高。

2026年計，CCL暫時累升3.66%，CCL Mass升3.63%，CCL（中小型單位）升3.59%，CCL（大型單位）升4.01%，港島升5.79%，九龍升4.48%，新界東升0.85%，新界西升2.28%。