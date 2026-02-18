樓市勢起風雲！汪總提供小陽春攻略！｜汪敦敬

文章刊登的時候是大年初二，筆者在此恭祝各位讀者龍馬精神！投資馬到功成！一馬平川！



每逢農曆新年前夕，很多人均關心過年後會否出現「小陽春」?所謂「小陽春」是指樓市谷底後成交突然反彈。以數量作標準，過年前已經出現了小陽春，但市場意猶未盡，升勢未老！所以市場有機會出現「雙小陽春」即過年前和後都有暢旺局面！或「子母小陽春」（即過年後出現更活躍的市況）！但當然，正如樓價可升可跌，小陽春亦有機會不出現，所以「小陽春攻略」首要弄清楚的就是，判斷小陽春是否來臨！

每個人的機會和風險成本都不同，各位要留意自己是否適宜買樓投資的方式和是否看好樓市前景！因為風險需個人承擔，本文只是分享一些經驗和技術給用家參考！

如何掌握在「小陽春」氣候置業，首先我們要知道小陽春的結構，才能判斷那個是入市的時機。

2009年至2016年期間筆者的公司做過統計，每逢農曆新年前樓市的成交量會減少2成左右，過年後則會增加5成左右！以這角度來說，小陽春其實是市場一種正常波動，如果波動出現，最佳入市時機就是新年前，這黃金入市機會一般去到初十五左右，因為之後的購買力會加速釋放，接著幾天內市場的成交就會大增，換言之買到「平」盤的機會降低了，但慢了一步的買家不要目瞪口呆，因為你呆着的時候樓價仍然可能繼續升，建議盡快調節心態去追價！當然你可以選擇離場，但要知道「買有風險！不買也有風險！」什麼決定也是機會成本！什麽決定也有其代價！假設你未離場，遲了一步入市是要盡快調整好心態退而求其次，一是將價就貨（提價買優一等的質素）、或是將貨就價（維持原本價錢買次一等質素），筆者的經驗是較多時候聰明的決定是買較優質的板塊，因為很多時優質板塊會遲一步起動，將來升值亦比較大！

但追價一定要量力而為，即是你能負擔到的。

有人問：如何分辨到小陽春真正來臨?十分簡單，想入市的人不是「得把口」，應該親自去接觸市場，正確來說是去視察物業，「睇樓」的時候會接觸不少代理！「講大話的」、用假盤吸引的代理不要用，他們會污染你的市場情報，當做好這個初接觸市場的階段，小陽春來臨時，你會發覺考慮中的樓盤急速成交！那麼你就要趕快行動，譬如在最短的時間去弄清楚還有幾多選擇，「未睇的樓盤即日睇」！未來一兩日盡快作出決定！

當然，更好的上策其實是不要等小陽春，知道自己能力負擔到就入市！所謂等小陽春出現，其實都是想搏一搏，看過年後會不會還有一些下跌機會，要看市場這隻底牌當然要付出代價！其實亦不高明！

以上只是筆者的經驗之談，事情未必會如過去慣性般發生，買樓是慎重的投資！

而且買樓本身就是一個長遠儲錢計劃！無論中途有否出現樓價下跌也好，最終供滿樓的得益是不少的，是可以大大改善養老和家庭環境的！所以面對小陽春想入市的話，當然要量力而為，買到才是最重要！買到才影響你的人生！現在你覺得痛苦的一兩個價位，將來只是微不足道！祝各位好運！新一年收益祥馬奔騰！

+ 11

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。