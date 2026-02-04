水淹香江M3破紀錄！悲情中的香港流金歲月！｜汪敦敬

多年來，筆者都十分重視香港的資金流走勢，因為我們認為影響樓市最大因素是「資金狀況」！包括現金流的量、儲蓄量和資金動向！香港金管局在每個月最後一個工作天的辦公時間結束前，就會發布M3的數據，筆者的公司8年前已開始在每次公布之後的當晚發布M3分析報告，我們的重視及跟進令到很多人對M3（貨幣供應量）有了一個認識，當然，也有很多理論上的挑戰，我都是以平常心面對，認為大部分用家都相信香港資金的情況會影響樓市。



最新公布的M3（截至2025年12月31日）錄得20.6485萬億港元，這是歷史新紀錄，按年增長9.85%，按月增長1.24 %。其次，定期存款按月增加2.22%至新高約11萬億元（過去48個月累計增加近1倍或5.5萬億，見附圖一），活期存款按月減少2.86%，儲蓄存款按月增加1.06%，反映資金積極部署。

除了M3（流通現金加商業銀行存款）外，我們加以分析銀行結餘（銀行放在金管局的戶口結餘）和未償還外匯基金票據及債券（銀行被金管局吸納的資金）。目前三者相加逾22萬億港元，長期趨勢上亦是持續增加的。銀行結餘亦同時代表銀行同業流動資金水平，最新約540億元水平，連同票據近1.4萬億港元水平，銀行體系資金量足夠應付套息活動，有助帶來低息和穩定的金融環境。

我司數據分析部主管林佳武表示：過去2年市場已多次減息，對投資市場有利。香港目前雖然有逾半資金暫時去了做定期，但市場購買力已初步啟動。今年預期大量IPO今年排隊上市，有利香港金融中心。香港面對資金處於上升的局面，資金水浸影響樓價深遠！

其中一個我們重視的就是M3的量，長期來說都是和樓價的表現成正比例的(見附圖二)，直至到2022年開始，突然之間樓價表現及資金不斷增加的情況呈相反路線，樓價在香港存款量不斷明顯增加的情形之下出現下跌，筆者相信這是因為逆周期措施及疫情有所影響，我依然認為兩個數字之間的關係應該是掛鈎才對！

近期，我們又重新見到樓價回升的表現和資金存款同時上升的情況，開始出現同一方向，那樓價會不會追回資金量而上升？我留給讀者自己去判斷，我認為數據是誠實的！至於怎看數據，每個人可以有不同的看法，大家要知道，投資是你的應自己負責任。另一點就是「買樓有風險，不買樓也有風險！」希望有關數據可以給予各位作參考。

（汪敦敬拍攝及提供）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。